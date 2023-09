Inadimplência permanece estável no comércio de Santa Cruz do Sul

Após alcançar um dos patamares mais baixos do Estado - na 4º posição entre os menores índices de inadimplência do Rio Grande do Sul - o percentual de inadimplentes em Santa Cruz do Sul estabilizou em 27,7% durante o mês de agosto. O índice, medido pelo birô de crédito Boa Vista Serviços, indica a preocupação do consumidor em manter o crédito no varejo, situação que acena para uma estabilidade na reta final de 2023.

Segundo a coordenadora do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), Gicele Fernandes Arruda, o dado mostra, na análise da entidade, que existe uma preocupação do consumidor com a manutenção do crédito. "E este comportamento, nesta época do ano, mostra também uma expectativa positiva em relação a um maior índice de recuperação, visto que estamos nos aproximando do Natal e das campanhas especiais de recuperação de crédito", afirma.

Para o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a proximidade com a data comercial do Dia das Crianças, em 12 de outubro, e as perspectivas para o Natal, diante da estabilidade no índice de inadimplência dão novo ânimo ao lojista. "O Dia das Crianças é uma data que é melhor para uma parte do segmento varejo, pois os brinquedos sempre estão na preferência do consumo. No entanto, a comercialização de roupas, artigos eletrônicos e até materiais esportivos também se destaca. Com este cenário positivo, creio que poderemos registrar um bom desempenho no comércio", projeta.