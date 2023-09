Chuva afeta região central e ERS-020 em Igrejinha

Nessa terça-feira (26), fortes chuvas atingiram a cidade de Igrejinha, na região do Vale do Paranhana. Em 12 horas, o município registrou 71.74 milímetros de precipitação. O Centro da cidade foi a região mais afetada, após o arroio que corta a cidade sair do leito e alagar as ruas.

A rua Plínio Salgado, no bairro Viaduto, segue parcialmente interditada, sendo proibido o fluxo de caminhões no local, devido ao degrau de abatimento existente na pista que compromete com as chuvas. A ERS-020, no km 55 apresentou água acumulada durante a manhã da terça-feira. Em ação conjunta, os Bombeiros Voluntários de Igrejinha e a Brigada Militar realizaram a limpeza da estrada, que foi liberada no início da tarde.

A prefeitura também fez um esclarecimento sobre um áudio, que circula nas redes sociais, sobre respeito da barragem das Laranjeiras. Em nota, o Executivo se manifestou juntamente a Defesa Civil e os Bombeiros Voluntários esclarecendo a população de que um possível rompimento da estrutura - que fica em Três Coroas - não procede.