Semana do Turismo de Caxias do Sul debate Plano Diretor do setor

A programação da Semana do Turismo de Caxias do Sul teve início com o debate sobre a proposta para a implementação do Plano Diretor do Turismo do Rio Grande do Sul, que deve ser entregue. em novembro, ao governador Eduardo Leite. O objetivo principal é que o Plano se torne agenda de Estado, e não apenas de uma gestão, com foco no ordenamento, gestão e monitoramento do turismo gaúcho. Já estão identificadas 28 regiões envolvendo 386 municípios. Com base nesta estratégia, a pasta estadual do Turismo quer promover e fortalecer o produto gaúcho, criando uma marca para o estado.

Números apresentados por Luiz Fernando Rodrigues Junior, secretário estadual em exercício de Turismo durante a apresentação demonstram o impacto positivo do turismo no mercado de trabalho gaúcho. Em 2022, a atividade registrou saldo positivo de 11.579 empregos, aumento de 23,7% em relação ao ano anterior. A gastronomia foi a líder na geração de empregos, sendo responsável por 63% das novas admissões. A hotelaria contribuiu com 11% e os transportes turísticos com 10,6%. A ideia, segundo ele, é que haja o reposicionamento e a gestão da marca turística do Rio Grande do Sul representam passo decisivo na ampliação das oportunidades de mercado

O evento ainda tevea palestra do presidente do Grupo Famiglia Valduga, Juarez Valduga, sediada em Bento Gonçalves e próxima de abrir operação em Caxias do Sul. Em linha com o movimento da secretaria estadual, Valduga defendeu um Plano Diretor para o turismo regional de forma que as políticas de promoção e fomento da atividade sejam mantidas independentemente de quem estiver nos governos municipais. "Temos de explorar a vocação italiana da Serra gaúcha, precisamos de uma identidade visual única", afirmou para integrantes do trade turístico e representantes de entidades. O empresário destacou a importância do movimento de retomada do turismo em Caxias do Sul. "É visível a vontade e o esforço do poder público, em conjunto com o setor privado, de recuperar o protagonismo que a cidade desempenhou no passado", ressaltou.