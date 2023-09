Chuva atinge mais de 1,2 mil pessoas em Gravataí

Em Gravataí, na Região Metropolitana, a prefeitura, por meio das secretarias e a Defesa Civil estiveram durante toda a terça-feira (26) para atender a população afetada pelas fortes chuvas e pelo granizo da madrugada. De acordo com a Defesa Civil, já foram distribuídos mais de mil metros de lona para a população. Estima-se que 1.200 pessoas foram afetadas pelas chuvas das últimas horas, mas não há novos desabrigados ou desalojados.

Desde a sexta-feira (22) foram mais de 137 milímetros de chuva. O prefeito Luiz Zaffalon decidiu cancelar as aulas no município na tarde de terça-feira e está trabalhando com o secretariado municipal para minimizar os danos causados pela chuva e granizo.



“Nossas equipes estão atuando incansavelmente para atender a população. Cancelamos as aulas, estamos distribuindo lonas, arrecadando doações e, caso seja necessário, temos onde receber pessoas que venham a ser desalojadas ou desabrigadas”, afirma o prefeito.



De acordo com o guarda municipal e coordenador da Defesa Civil de Gravataí Paulo Roberto, o Rio Gravataí está com 4,81m - o nível normal é de 2,60m. ”Tivemos chuvas intensas e com fortes episódios de granizo, principalmente nas regiões da Costa do Ipiranga, Miraflores e Morungava. Caso a população necessite de apoio, pode contar conosco”, pontua o prefeito.