Garibaldi terá casamento coletivo em novembro

A Ronda da Cidadania atenderá a uma antiga reivindicação da comunidade de Garibaldi e promoverá um casamento comunitário na cidade. O evento acontecerá no dia 15 de novembro, na Faculdade Fisul. Casais interessados em participar devem fazer a solicitação e apresentar os documentos necessários até o dia 13 de outubro, no Cartório Borghetti (rua João Pessoa, 500), que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O serviço é gratuito.

Podem participar casais de qualquer orientação, desde que assinem um termo de hipossuficiência (declaração de que não possuem condições financeiras de arcar com os custos da habilitação). Não é exigida vestimenta específica no dia do casamento. Os casais devem apresentar certidão de nascimento (para solteiros), certidão de casamento com averbação de divórcio (divorciados) ou certidão de casamento com anotação de óbito e certidão de óbito do ex-cônjuge (viúvos), RG ou CNH, data de nascimento ou falecimento dos pais, domicílio e residência atual dos pais e quatro testemunhas acima de 18 anos.

A Ronda da Cidadania terá, além do Casamento Comunitário, serviços gratuitos oferecidos por mais de 30 entidades, órgãos e empresas. A lista completa dos serviços será divulgada em breve. A iniciativa está sendo organizada de forma conjunta entre a Parceiros Voluntários, Poder Judiciário, Faculdade Fisul, município de Garibaldi e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de empresas da região.