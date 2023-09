Programa em Caxias do Sul vai ouvir as comunidades

A prefeitura de Caxias lança o programa "Fala Caxias!", criado com intuito de ouvir as prioridades da comunidade. Serão realizadas 27 assembleias regionais de 28 de setembro a 7 de dezembro, com a participação do prefeito e secretariado, para atender as demandas da população. A iniciativa valoriza a participação cidadã e durante os encontros, cada participante poderá se manifestar elencando prioridades para o bairro, fazendo sugestões ou apontando pontos de melhorias à gestão municipal.

O prefeito da cidade, Adiló Didomenico falou sobre o programa. "Teremos todos os secretários nestas reuniões, ou o diretor-geral da pasta. Vamos buscar mais sintonia com os presidentes de bairros e os moradores. Não tem como atender tudo, mas vamos sair com uma ordem de prioridade das demandas. Também vamos mostrar o que já fizemos, que não é pouco." O secretário do Meio Ambiente, João Uez, coordena o programa, junto com a Coordenadoria de Relações Comunitárias e explica que as reuniões serão realizadas às terças e quintas às 19h e aos sábados às 14h. Os encontros dos sábados serão realizados nos distritos. No feriado de 15 de novembro também estão agendadas duas assembleias.

O primeiro encontro do programa "Fala Caxias!" será realizado esta semana, na quinta-feira (28), na Região Planalto. O encontro será na Igreja Nossa Senhora Aparecida, às 19h.