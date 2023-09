Prefeitura de Canoas distribui óculos que auxiliam deficientes visuais em escolas

Nessa segunda-feira (25), a Prefeitura de Canoas entregou para os alunos e professores da rede municipal os equipamentos OrCam MyEye. Os óculos são referência mundial para pessoas com deficiência visual e são ativados através de comando de voz. O dispositivo pode ler textos de livros e smartphones e reconhecer rostos sem usar conexão de internet e irá beneficiar 11 alunos e seis professores da rede municipal.

Para o prefeito Jairo Jorge, os equipamentos representam uma importante aquisição para uso dos estudantes. "Além do uso escolar, o equipamento auxilia no empoderamento, na independência, socialização e segurança das pessoas com deficiência visual. É papel do poder público garantir todos os recursos para garantir a inclusão social", afirmou o prefeito.

Entre as funções do OrCam MyEye estão a identificação em tempo real de rostos por gênero e a gravação de até 150 faces. Além da leitura instantânea de textos em qualquer superfície impressa ou digital, com controle e regulação de velocidade e leitura de código de barras. O óculos também é capaz de reconhecer produtos e cédulas de dinheiro, identificar cores e tonalidades e a informação de data e hora apenas com a movimentação do pulso.

Além dos estudantes, a professora Michele Beltran, com cegueira no olho esquerdo e baixa visão no olho direito da Escola Rio Grande do Sul, é uma das docentes que recebeu o equipamento. "Vai me ajudar muito em sala de aula, na leitura de textos para os alunos. Mas também é um projeto que traz muitos benefícios para todo o cotidiano de vida. Acredito que esse é um grande avanço para a inclusão", relatou.