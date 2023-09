Ex-governador José Ivo Sartori recebe título de Cidadão Caxiense

Nessa terça-feira (26), a Câmara Municipal de Caxias do Sul concederá ao ex-governador gaúcho e ex-prefeito, José Ivo Sartori, o título de Cidadão Caxiense. O título foi aprovado por unanimidade e a proposta idealizada pelo vereador Felipe Gremelmaier. A cerimônia, às 19h, será aberta ao público e transmitida pela TV Câmara, e ocorre na mesma data em que o Legislativo completa 131 anos de existência.

Nascido no distrito de São Marcos, em Farroupilha, em 25 de fevereiro de 1948, Sartori mudou-se 1961, mudou-se para Antônio Prado, onde foi estudar no Colégio São José. Após a conclusão do Ginásio, em Antônio Prado, Sartori se transferiu para Caxias do Sul visando dar sequência aos estudos e ingressou no Seminário Nossa Senhora Aparecida.

Em 1976, casou-se com Maria Helena Sartori, sua colega de faculdade e de militância no movimento estudantil. Na política, Sartori conquistou mandato de vereador (1977-1982) filiado pelo MDB. Elegeu-se deputado estadual em 1982, sendo reeleito por mais quatro mandatos consecutivos. No ano de 1998, presidiu a Assembleia Legislativa do Estado sendo o primeiro representante da cidade na função. Em 2002, elegeu-se deputado federal e foi defensor da reforma do Pacto Federativo, visando à municipalização.

Em 2004, conquistou a eleição municipal como prefeito de Caxias do Sul, reelegendo-se em 2008. Em 2015, Sartori foi eleito governador do Rio Grande do Sul, em mandato até 2019.