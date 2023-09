Novo Hamburgo recebe Festival de Coros da região

A 56° edição do Festival de Coros do Vale do Sinos da cidade de Novo Hamburgo receberá 21 coros da região e um coro de São Paulo. Serão quatro dias de apresentações, que iniciam na quarta-feira (27), às 20h no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno. Além dos grupos de Canto Coral da cidade, o evento conta com a presença de conjuntos de São Leopoldo, Portão, Estância Velha, Dois Irmãos, Nova Petrópolis e do coro paulista do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), que apresentarão mais de 70 músicas nacionais e internacionais. O evento será gratuito e organizado pela Secretaria da Cultura e pela Associação de Coros de Novo Hamburgo (Ascor NH).

O primeiro dia de evento terá o Grupo Vocal Cantate na abertura, seguido por Meninos Cantores de NH Coral Santa Cecília, Coro Feevale, Associação Coral de Portão, encerrando com Coral Tom de Mulher. No segundo dia a abertura fica por conta do Coral da Ascensão, continuado do Coral Infantojuvenil Cantares, Vocal Phoenix, Vocal Crossover, Grupo Vocal à Capella Luizinho e Vozes do Porteira. O terceiro dia contará com os grupos Coral MBCV, Grupo Vocal Juad, Coral União, Coral Municipal Cultural de Pareci Novo, Coro Júlio Kunz e Coral da Unasp. A última noite de espetáculo terá Coral Jovem de NH, Coro juvenil La Koruso, Coro Gente Que Canta, Coral Entretantos e encerra com o Coral da UNASP.

O secretario da Cultura, Ralfe Cardoso, reforça a importância do evento. "O Festival de Coros representa a manutenção de uma das principais heranças germânicas na região, pois o canto coral foi estabelecido como forma de celebrar a vida e reforçar os laços em comunidade", afirma.