Nova UBS de Farroupilha inicia atendimentos

Começaram nesta segunda-feira (25) os atendimentos na nova Unidade Básica de Saúde do bairro Industrial, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. A obra da nova estrutura contou com um investimento no valor de R$ 1,03 milhão, com recursos próprios da prefeitura.

A nova UBS tem uma área com cerca de 300 metros quadrados. O espaço representa o retorno dos atendimentos de saúde no bairro seis anos após o fechamento do posto que havia nesta comunidade, onde residem cerca de cinco mil farroupilhenses.

A unidade do bairro Industrial contará com diversos serviços, entre eles atendimentos por médicos da família, ginecologista, pediatra, nutricionista, psicólogo, dentista, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. "É uma importante conquista para os moradores do bairro Industrial, que agora poderão ter esses atendimentos de saúde mais próximos das suas residências", destaca o prefeito, Fabiano Feltrin.