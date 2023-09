Prefeitura de Gramado alinha temas sobre artesanato com a direção da FGTAS

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira (25), o diretor-presidente da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto. O encontro teve como objetivo renovar o termo de cooperação existente entre a entidade e o município, além de discutir o apoio do poder público ao desenvolvimento do artesanato local, uma vez que a FGTAS é responsável pelo Programa Gaúcho do Artesanato (PGA).

A FGTAS também desempenha um papel fundamental na coordenação do Sistema Nacional de Empregos (SINE), que, em Gramado, está sob a gestão da Secretaria de Inovação. Durante a reunião, o prefeito Nestor destacou a importância do SINE como uma ferramenta essencial para a gestão de empregos na cidade, fornecendo suporte à comunidade na busca por recolocação no mercado de trabalho, bem como no acesso ao primeiro emprego. "A renovação da parceria com a FGTAS e o foco no apoio ao artesanato local demonstram o compromisso em fortalecer a economia, promover o emprego e valorizar a cultura e os talentos de Gramado", disse o chefe do Executivo.

Atualmente, a Secretaria de Inovação tem trabalhado em colaboração com a Secretaria da Cultura no apoio e promoção dos artesãos locais. O titular da pasta, Ike Koetz, expressou o desejo de impulsionar a economia criativa local, oferecendo oportunidades para que todos os artesãos possam expor e comercializar seus produtos na cidade, de forma a popularizar. Ele enfatizou que o evento Mestre Artesão e a Vila Joaquina, que celebra as produções de Gramado, têm um potencial significativo nesse sentido.