Feirão de Empregos mobiliza instituições em São Leopoldo

Na sexta-feira (29), a prefeitura de São Leopoldo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e o Sistema Nacional de Emprego, realizará um feirão de empregos na cidade. O evento ocorre das 9h ás 14h30 no Ginásio Municipal Celso Morbach, localizado na avenida Dom João Becker, 313, Centro.

As atividades serão direcionadas para quem está à procura de uma vaga de emprego, através de uma aproximação entre empresas e os candidatos. A ação tem como objetivo levar à população mais oportunidades profissionais em locais de grande demanda.

Para os interessados em se candidatar, é necessário levar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência. Além das oportunidades de vagas de empregos, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos irá confeccionar cartões de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos

A Uninter estará presente no local ofertando bolsas de 25% para ensino fundamental (anos finais) e ensino médio (completo), na modalidade EJA/EAD, para quem se matricular durante a feira e sorteio de uma bolsa de 70% para participantes da feira. Serão ofertados de cursos de extensão 100% on-line e gratuitos, com curso de inglês grátis para matriculados.

O Senai irá participar do feirão para oferecer quatro cursos gratuitos de capacitação profissional, do Qualifica Indústria. Os seguintes cursos serão disponibilizados. Já o CIEE Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) auxiliará os jovens e estudantes a ingressarem no mundo do trabalho, o SINE atenderá o público para as vagas de emprego, orientação do seguro desemprego e a confecção da Carteira do Artesão, além das entidades que compõem a Câmara Temática da Indústria, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Associação dos Empresários e Profissionais Liberais, o Senac e o Projeto Social Empregos São Leopoldo, também estão mobilizados na organização, divulgação e apoio do evento. Todos candidatos que desejam solicitar uma segunda via dos documentos devido a perdas e roubos precisam apresentar o Boletim de Ocorrência.