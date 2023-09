Após 40 anos, localidade de Estância Velha terá água encanada

Uma espera de mais de 40 anos está chegando ao fim. A prefeitura de Estância Velha, junto com a Aegea/Corsan, vai realizar uma obra que trará água encanada pela primeira vez para os moradores da Vila Perimetral, que fica no bairro das Rosas, quase divisa com a cidade de Ivoti. Para iniciar o processo de melhorias, integrantes da prefeitura realizaram uma reunião na Igreja Assembleia de Deus da localidade para informar e instruir os moradores sobre o início das obras, que devem iniciar na primeira semana de outubro.

As obras que levarão a água tratada para os moradores, que atualmente utilizam poços artesianos (muitos deles sem os devidos cuidados), serão feitas em conjunto entre o município e a Aegea/Corsan. A Prefeitura vai ceder máquinas e operadores, enquanto a empresa vai trabalhar com seus funcionários e técnicos. Serão 500 metros de tubulação a serem instaladas. Além disso, serão doadas 50 caixas padronizadas para as ligações dos registros. A ligação de água para os moradores também envolve a empresa Água de Ivoti, que será quem fornecerá o serviço depois de feitas as ligações.

Conforme o secretário de Saúde, Christian Silva, o investimento neste tipo de infraestrutura reflete diretamente em sua área de atuação. "Existe um cálculo que para cada um real investido em saneamento, são economizados cerca de R$ 7 ou R$ 8 para a saúde. Então esse é realmente um momento especial", citou.

O prefeito Diego Francisco ressaltou que, além da água encanada, os moradores de cerca de 50 lotes também passarão por um processo de regularização fundiária. "Vocês serão finalmente donos de seus terrenos. Com isso, mais e mais melhorias poderão ser feitas aqui", explicou aos moradores.