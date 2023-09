Após reformas, UBS em bairro de Bom Jesus é reaberta ao público

Foi realizada, na semana passada, a cerimônia de inauguração das reformas realizadas no prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cohab, em Bom Jesus. O ato contou com a presença de autoridades e convidados e toda a equipe de Estratégia da Saúde da Família que atua na unidade.

Foram investidos R$ 200 mil através do programa Avançar do Governo do Estado e R$ 41 mil de contrapartida do município. De acordo com a secretária de Saúde, Renata Zamban Paim, foram feitas reformas no telhado, calçadas, nas grades externas, no banheiro, foi feita a troca do piso da recepção, mudanças na fachada externa e ainda a pintura interna e externa.

A coordenadora regional de Saúde Solange Sonda destacou a relevância que a unidade tem para os moradores do bairro e arredores. "É importante sim uma boa estrutura, mas de nada adianta senão tiver uma equipe comprometida, e neste sentido quero parabenizar a todos, pois já verificamos a qualidade do serviço prestado através das metas que são alcançadas". Solange Sonda adiantou que o trabalho realizado com os idosos, através da Rede Bem Cuidar, fez com que o município fosse um dos quatro da região da Serra selecionados para uma exposição do projeto, que deve ocorrer nos próximos dias.