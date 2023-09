Hospital de Pelotas terá mais 30 poltronas de hemodiálise

O Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, receberá repasse do governo do Estado de R$ 248.4 mil para a compra de 30 poltronas elétricas de hemodiálise. O termo foi assinado pelo governador Eduardo Leite, pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, e pelo arcebispo metropolitano de Pelotas e chanceler da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Dom Jacinto Bergmann. Também participaram do ato de assinatura no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Pelotas o diretor do Centro de Referência em Nefrologia, Franklin Barcellos; o diretor clínico do hospital, Vinícius Alano, e gerentes de diversas áreas da instituição.

Reconhecido como referência por seu serviço de diálise, a casa de saúde atende mensalmente mais de 130 pacientes crônicos em tratamento por hemodiálise ou diálise peritoneal, com média de 1.850 sessões de hemodiálise por mês. De acordo com Leite, o conforto é essencial no tratamento. "Para a percepção do paciente, a cadeira acaba sendo mais significativa do que o próprio aparelho, já que são muitas as horas em que ele passa utilizando essa poltrona, mais de uma vez por semana", disse o governador

Além das sessões de hemodiálise, o serviço do hospital disponibiliza suporte para pacientes com doença renal crônica na fase pré-dialítica; é retaguarda em nefrologia para o Pronto Socorro Municipal e para a atenção primária do município de Pelotas em telemedicina. Da mesma forma, é considerado referência na realização de transplante renal.