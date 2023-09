Decreto de situação de emergência é elaborado em Pelotas

Depois de avaliar os primeiros levantamentos de prejuízos registrados pelas condições climáticas severas das últimas semanas, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas reuniu a equipe de governo, na manhã desta segunda-feira (25), para encaminhar o decreto de situação de emergência de Pelotas. A assinatura deve ocorrer nos próximos dias, já que o município aguarda, ainda, relatórios de perdas na agricultura e na infraestrutura viária dos bairros, que vão se somar aos R$ 42 milhões referentes aos danos contabilizados em estruturas públicas, como pontes, estradas e ruas.

Durante a reunião, a prefeita, secretários, representantes da Defesa Civil, das forças de segurança e técnicos do município fizeram o balanço das ações de resgate, acolhimento e assistência às famílias, que precisaram ser deslocadas para os abrigos montados na Colônia Z3. O funcionamento dos espaços e a reorganização dos serviços, para qualificar o atendimento, também foram tratados.

O grupo ainda detalhou os atendimentos às comunidades atingidas pelos alagamentos no Pontal da Barra, Doquinhas e na ponte sobre o canal São Gonçalo, com a distribuição de alimentos, água, fraldas e roupas. Um dos encaminhamentos da reunião foi a organização de grupo de trabalho, com objetivo de mapear as áreas consideradas críticas para alagamentos e identificar a situação das famílias desses locais, para o planejamento de projetos de prevenção dentro do Plano de Resiliência do município.

Conforme a chefe do Executivo, foi um encontro para o balanço da situação no município após as chuvas, para alinhar ações futuras e avaliar a elaboração do decreto. "Pelo que já temos apurado de dados, nós não teremos outra alternativa a não ser decretar emergência. Já temos estimados, em infraestrutura rural e urbana, prejuízos de R$ 42 milhões e, nesse montante, ainda não temos contabilizados os estragos com ruas de asfalto e os valores que a Emater vai nos trazer sobre a agricultura familiar. Diante de tudo isso, estimamos que os prejuízos totais ultrapassem os R$ 50 milhões", apontou. A ideia é que o decreto seja publicado até quarta-feira (27).

Equipes de limpeza e drenagem da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (Ssui) intensificaram os trabalhos em áreas consideradas mais críticas e Pelotas, atingidas pelas fortes chuvas na semana passada. Durante as atividades, os profissionais se depararam com diversas situações de descarte irregular de todo tipo de lixo em áreas públicas, vias e valas, o que também tem prejudicado o escoamento das águas.

Na rua Oito do loteamento Jardim do Prado, as equipes se concentraram nos trabalhos de limpeza das tubulações e caixas de esgoto, com a passagem de caneco com cabos para a desobstrução e melhoria da drenagem. No mesmo local, pelo menos duas cargas de entulho, com restos de móveis, como sofás, foram retiradas da praça.

Segundo a diretora operacional da Ssui, Lúcia Amaro, o descarte irregular contribui para a dificuldade de escoamento e compromete a agenda de trabalho. "Recolhemos mais de 1,2 mil cargas de entulho descartado irregularmente nas ruas, praças e valas por mês. Esse mesmo maquinário e pessoal, que utilizamos para fazer esse recolhimento, poderia estar trabalhando em ações preventivas de drenagem ou, até mesmo, agora, ajudando em situações de alagamentos ou de resgate", argumentou Lúcia.

Conforme as equipes de limpeza, são encontrados os mais diversos tipos de objetos descartados irregularmente em áreas públicas, desde móveis, como sofás, camas, armários e eletrônicos, até partes de máquinas de lavar e inclusive de veículos. No final de agosto, antes de o novo período de chuvas, as Coordenadorias de Serviços e Ações Comunitárias do município registraram situações de descarte de forte impacto ambiental, como o de animais. No canal que entre os bairros Pestano e Getúlio Vargas, foram retiradas partes de um porco em decomposição.