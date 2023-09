Comando da Brigada Militar confirma mudança do 40º Batalhão para Teutônia

Na sexta-feira (22), os representantes do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo e entidades de Teutônia foram à Porto Alegre, a fim de agradecer oficialmente ao Comandante Geral da Brigada Militar, Cláudio Feoli, pela vinda do 40° Batalhão para Teutônia. A cidade vai receber a estrutura pós a enchente ter atingido a antiga sede, em Estrela, no início deste mês.

A segunda maior cidade do Vale do Taquari agora conta com estrutura adequada e equipamentos de excelência para contemplar os novos serviços. Na oportunidade, os gestores entregaram o ofício de agradecimento e reconhecimento pela qualidade do trabalho e comprometimento com os serviços prestados à população assim como a importância que a transferência do Batalhão terá para o município, comunidade e região.