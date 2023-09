Imbé mobiliza empresas para reduzir fiação em postes

A utilização dos postes por companhias de telecomunicações vem causando transtornos, tanto para as prefeituras quanto para as distribuidoras. Por conta disto, integrantes da prefeitura de Imbé e de empresas de internet, telefonia e energia elétrica reuniram-se para tratar de ações voltadas à adoção de práticas de conscientização quanto ao compartilhamento de postes que sustentam fios e cabos em Imbé.

O secretário Elton Kieser, titular da pasta de Finanças e Planejamento Estratégico, explica que o fato de operadoras de telefonia e provedores de internet dividirem com a CEEE Grupo Equatorial um espaço dos milhares de postes espalhados pela cidade deixou cada vez mais evidente a necessidade de providências para a "higienização" das estruturas. "Esse processo passa pelo levantamento de dados sobre unidades defeituosas e sua reparação, buscando a melhor qualidade do serviço e uma maior segurança para a população e trabalhadores que atuam nas redes de distribuição", explica Elton.

A prefeitura confirmou que irá notificar a CEEE Grupo Equatorial e informar o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) sobre as medidas que serão adotadas. O grupo de trabalho, formado por representantes de todos os segmentos presentes no encontro, organizará um Dia D para a limpeza de postes em ruas e avenidas da cidade.

Para o prefeito Ique Vedovato, a prefeitura precisa atuar para combater um problema que, segundo ele, tem se tornado comum não somente em Imbé, mas na maioria das cidades brasileiras. "A utilização dos postes por companhias de telecomunicações é regulamentada, mas o uso indevido e desordenado dessas estruturas acaba causando uma série de transtornos para todos, sem contar no aspecto visual. E isso acaba por expor quem circula pela cidade a riscos que podem ser evitados com a ação efetiva do poder público", pontua o chefe do Executivo.