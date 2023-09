Hospital de Camaquã terá obras de R$ 5,3 mi

Com o lançamento de uma pedra fundamental, o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã, iniciou as obras de ampliação do setor de internação e do novo pronto-socorro. A instituição foi beneficiada com R$ 5,3 milhões do governo do Estado, por meio do programa Avançar na Saúde. As obras permitirão a abertura de 46 novos leitos.

O hospital é referência para 14 municípios da região, com 3 mil atendimentos no pronto-socorro e 150 partos mensais. Também realiza 1,5 mil consultas por mês e 150 procedimentos ambulatoriais, oferecendo atendimento em cirurgia geral, traumato/ortopedia, otorrinolaringologia e ginecologia.

"O Hospital Nossa Senhora Aparecida vem crescendo e se consolidando como uma referência de suma importância", disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann, que participou da cerimônia de início das obras. Ela ressaltou a importância da instituição devido à localização do município, cortado pela rodovia BR-116.

"Ter um serviço melhor estruturado, com possibilidade de ampliação, é a garantia de atendimento rápido, ágil e resolutivo, visando salvar vidas", disse Arita, destacando a parceria do Estado com o município e com a instituição.

Do total de recursos repassados pela Secretaria da Saúde (SES), R$ 3,13 milhões foram destinados para ampliar o setor de internação, que passará de 126 para 172 leitos ao final da obra. Outros R$ 2,21 milhões estão sendo utilizados no pronto-socorro, que passará a ocupar um novo prédio. Os valores foram pagos à instituição em 2022.

"Essa obra significa muito, não só para Camaquã, mas também para 14 municípios da Costa Doce, região em que a instituição é referência", ressaltou o presidente do Hospital Nossa Senhora Aparecida, Otávio Morais. "A ampliação é um legado para a nossa comunidade."

O prefeito de Camaquã, Ivo de Lima Ferreira, agradeceu o apoio do Estado à saúde do município. "Nós tínhamos um sonho para o hospital. E a gente reconhece o quanto é importante esse recurso que hoje está depositado", disse.