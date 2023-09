Escolas de Santa Maria recebem ferramenta digital

A cidade de Santa Maria acaba de implementar uma ferramenta digital para a gestão da pasta de educação do município. Trata-se da GOVBR Educação, plataforma da GOVBR, empresa especializada em soluções de tecnologia para a gestão pública, que irá gerenciar o dia a dia de 81 escolas, cerca de 20 mil alunos e mais de 2 mil servidores da cidade. A ferramenta já está em operação e trará benefícios para todos os níveis da gestão escolar, desde a secretaria, passando por gestores de escolas, professores e ainda para alunos e seus familiares.

Entre as vantagens que serão entregues através da ferramenta, estão a automatização de matrículas e rematrículas, a conexão mais rápida entre as demandas das escolas e a Secretaria, e a disponibilização do Portal de Pais e Alunos, que oferece consulta de horários, frequência diária, boletins de notas, e ainda permite a troca de mensagens entre familiares dos alunos e professores. Outro benefício oferecido é o acompanhamento pedagógico em tempo real através do Portal do Professor, que permite lançamentos das atividades pedagógicas de acordo com as orientações oficiais.