Imbé vai oferecer cursos para pessoas desempregadas

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato assinou um termo de convênio com o governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional para realização de cursos de qualificação destinados para a população que encontra-se desempregada na cidade. O ato contou com a presença do titular da pasta estadual, Gilmar Sossella.

Garantido na Consulta Popular, o convênio, no valor de R$ 227.8 mil, deverá beneficiar até 640 pessoas que poderão realizar cursos de qualificação com carga horária variando de 20 horas até 160 horas. Os cursos que serão oferecidos são de camareira, atendimento ao público, operador de caixa, garçom, açougueiro, recepção de hotelaria, boas práticas no serviço de alimentação, cuidador de idosos, técnicas de recepção, assistente administrativo, técnicas de cozinha, vendedor de farmácia e marketing digital, além de curso preparatório para o primeiro emprego.

"É uma grande oportunidade que estamos trazendo, nesta parceria com o governo estadual, para nossa comunidade. Trabalhamos pensando no desenvolvimento da cidade em todas as pontas e a qualificação das pessoas é de fundamental importância para a conquista daquela que, para muitas pessoas, é a tão sonhada vaga de emprego", frisa Ique.