Alunos do Vale do Taquari recebem doação de material escolar

Foram entregues 56 mil itens de material escolar para alunos do Vale do Taquari. A doação envolveu o governo do Estado, representado pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e pelo diretor-geral da Secretaria de Educação, Paulo Burmann, o ex-jogador de futebol profissional e atual coordenador de futebol do Cruzeiro-MG, Andrés D'Alessandro, e as empresas Tris e Credeal, que forneceram os materiais.

A Tris, de Porto Alegre, ofertou 40 mil itens, incluindo borrachas, lápis, canetas hidrocores, tesouras e colas. A Credeal, de Serafina Corrêa, doou um lote de 15 mil cadernos, que continha, inclusive, uma série especial de mil unidades com a caricatura de D'Ale, produzida pelo ilustrador Oberdan Machado, na capa. A estimativa é que mais de 10 mil alunos das redes municipal e estadual de ensino da região atingida pelas enchentes sejam beneficiados. A entrega ocorreu na base de apoio logístico da Defesa Civil, em Porto Alegre.

Costella expressou a gratidão do governo do Estado para as empresas que fizeram as doações. "É um momento de união, em que todos estão trabalhando no mesmo caminho, por um único objetivo: ajudar a população do Vale do Taquari", disse.