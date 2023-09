Lago Telmo Kirst, em Santa Cruz do Sul, terá projeto paisagístico

Um dos pontos turísticos mais frequentados pelos santa-cruzenses e por turistas, o Lago Prefeito Telmo Kirst, foi o local escolhido para a realização de ato simbólico em alusão ao Dia da Árvore, na semana passada. Foram dois momentos que representam também o início de um projeto ambiental e paisagístico no local.

Em um dos pontos, do lado esquerdo do complexo, próximo de onde será instalado um dos módulos, que conterá toda a estrutura para quadras esportivas, sanitários, academia, entre outras atrações, foi plantado uma Palmeira Jerivá no canteiro em meio à pista de ciclovia e de caminhada.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Cesar Cechinato, nesta primeira etapa, serão plantadas 60 mudas, intercaladas com outras da espécie liquidâmbar. O espaço conterá ainda um projeto de iluminação, com a instalação de 60 postes, e no futuro ainda serão disponibilizadas ilhas no trecho com bebedouros e bancos.

Nesta primeira fase do projeto de arborização e paisagismo, que ocorre em parceria com a empresa Mercur, o plantio contemplará ainda mais 1.340 mudas, totalizando 1.400, entre árvores nativas, exóticas, frutíferas e de sombra, que serão distribuídas no entorno dos módulos e nos estacionamentos de veículos.

Ainda em alusão ao Dia da árvore, outras 30 mudas de araçá nas cores amarelo e vermelho, doadas pela Afubra, foram plantadas nos canteiros, na entrada do complexo.

Após o plantio, a prefeita Helena Hermany agradeceu a parceria com a Mercur pela arborização no Lago Prefeito Telmo Kirst e pediu a colaboração da comunidade para deixar também a cidade mais arborizada. "Nossa cidade é muito privilegiada, pois temos espaços muito bonitos, como o Túnel Verde e o Cinturão Verde, que precisamos preservar. Mas peço para que as famílias plantem pelo menos uma árvore no pátio ou na frente de suas casas, para deixar Santa Cruz cada vez mais verde", frisou.