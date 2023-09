Antigo prédio da prefeitura de Taquari será reformado e transformado em um centro cultural da cidade

O prefeito de Taquari, André Brito, assinou o contrato com a empresa e a ordem de início da reforma do prédio antigo da prefeitura. O investimento é de R$ 885.9 mil. O recurso é proveniente do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa)

"Temos vários passivos na nossa cidade que competem a nós e, aos poucos, vamos projetando o futuro e construindo as soluções para resolver esses passivos. Queremos, na maior brevidade possível, respeitando o tempo e a qualidade da obra, concluir essa obra de construção do Centro de Cultura e Turismo Taquari", disse o prefeito André Brito.

Neste Centro de Cultura de Taquari estarão reunidas a Biblioteca Pública Municipal Maria Consuelo Saraiva Dias, o Núcleo Açoriano João Bosco, o espaço de informações turísticas e a sede da Coordenação Municipal da Cultura de Taquari. O prazo para conclusão das obras, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, é de 240 dias, e o início deverá ocorrer no prazo de até cinco dias a contar do recebimento da Ordem, emitida pelo Setor de Engenharia do município.