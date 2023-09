Nova Petrópolis dobra a qualidade de separação do lixo coletado desde 2022

Medidas implantadas pela prefeitura de Nova Petrópolis, em 2022, resultaram na melhora na qualidade da separação do lixo para coleta. De acordo com dados fornecidos pela empresa Junges Soluções em Limpeza Urbana, responsável pelo recolhimento de lixo no município, no primeiro semestre de 2023, a taxa geral de aproveitamento dos resíduos dobrou e passou de 8% para 16%. No caso específico do lixo seco, a taxa de aproveitamento foi de 20% para 35%.

A taxa de aproveitamento é o parâmetro utilizado pela empresa para avaliar o nível de separação do lixo coletado. O procedimento é realizado através de amostragens periódicas, nas quais é avaliado o percentual de lixo com separação correta. De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jorge Luiz Lüdke, a principal melhoria ocorreu quando os caminhões tiveram os roteiros de coleta alterados.

"O lixo seco e o orgânico eram misturados porque geralmente os dois caminhões passavam pela mesma rua no dia. E tanto os moradores quanto a empresa tinham dificuldades em fazer a separação. Com a reorganização dos roteiros, os bairros passaram a receber só um caminhão por dia. Ou do lixo seco, ou do lixo orgânico. Isso facilitou bastante a separação", explica o secretário.

Em maio deste ano, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente iniciou uma nova etapa de ações visando a melhor separação do lixo no município. Contêineres para lixo seco e orgânico foram instalados inicialmente em cinco pontos considerados estratégicos, substituindo lixeiras convencionais. O projeto completo consiste na instalação de um total de 40 contêineres para separação dos resíduos.

Desde 2021, Nova Petrópolis realiza ações especiais para a coleta e destinação de vidro. A medida já possibilitou o recolhimento de 22 toneladas de vidro, material este que não precisou ser recolhido pelo serviço convencional de coleta de lixo.