Rio Grande lança mapa para monitorar pessoas com deficiência

A prefeitura de Rio Grande lançou o Mapa da Inclusão, um estudo que identifica o número de pessoas com deficiência atendidas pelas secretarias do município, integrando os dados e georreferenciando os cadastros municipais. O lançamento contou com a presença do prefeito Fábio Branco, do presidente da Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional (Faders), Marquinho Lang, representantes da Câmara de Vereadores e entidades dedicadas ao atendimento a pessoas com deficiência.

De acordo com o estudo coordenado pela Secretaria Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, cerca de 10,7 mil pessoas com deficiência estão cadastradas na prefeitura. O diagnóstico identifica o local de residência de cada um desses indivíduos, faixa etária, grau de instrução e renda per capita das famílias.

"Em um primeiro momento não vamos resolver o problema de todos, mas queremos olhar para essas pessoas de uma maneira diferente. Queremos mostrar que elas são importantes, necessárias no mercado de trabalho e relevantes para sociedade. Com base nesses dados vamos desenvolver ações incentivando a inclusão e melhorando a vida desses grupos", ressalta o prefeito Fábio Branco.

As informações coletadas serão utilizadas para embasar decisões e políticas públicas. "É uma iniciativa fantástica. Com esses dados é possível criar um ambiente que facilite a vida dessas pessoas, que permita que elas cheguem, por exemplo, no local de trabalho ou na escola com mais tranquilidade. Sabendo quem são as pessoas, temos como saber quais são as necessidade, e o que é preciso ser feito", destaca o presidente da Faders, Marquinho Lang.

Com os dados em mãos, a prefeitura vai inserir o link de acesso do Mapa da Inclusão no Observatório de Segurança e qualificar a base de dados para identificar melhor as necessidades e a geolocalização dos indivíduos atendidos pelas secretarias municipais. "Essa ferramenta se tornará um recurso dinâmico e transparente, capaz de incorporar novos dados e evoluir para oferecer soluções inovadoras", acrescenta o secretário municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro.