Hospital Centenário e cartório fazem ação por doação de órgãos

No dia 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos, o Hospital Centenário de São Leopoldo vai receber o Cartório Castellan para a confecção de escrituras públicas de doação de órgãos para servidores e público em geral. O tabelionato estará no hospital a partir das 10h. Pelo documento, que é gratuito, o informante dá consentimento expresso de sua intenção de ser doador - no entanto, segue necessária a autorização da família após o falecimento para que a doação ocorra.

O presidente da Fundação Hospital Centenário, Nestor Schwertner, destaca a importância do gesto simbólico. "A autorização expressada em vida é mais uma forma importante de contribuir para o consentimento da doação de órgãos pela família".

Um dos objetivos da medida é reduzir a negativa familiar no Brasil, que atinge quase 50% nos casos de morte encefálica. Atualmente, o país possui uma lista de espera de 66 mil pacientes aguardando por transplante. A Central Notarial de Doação de Órgãos, responsável pela iniciativa, disponibiliza o acesso à plataforma à Central de Transplantes do RS que pode verificar se a pessoa falecida com morte encefálica era doadora em vida, tornando-se mais uma ferramenta para convencimento dos familiares.