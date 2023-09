Venâncio Aires e Caixa assinam contrato para obras

O prefeito Jarbas da Rosa assinou, em Porto Alegre contrato de financiamento no valor de R$ 15 milhões com a Caixa Econômica Federal para obras em Venâncio Aires. Os projetos para utilização do recurso foram encaminhados para licitação, com o objetivo de abranger novos trechos de pavimentações e reforma do prédio do Centro Municipal de Cultura.

Através do programa Finisa, destinado à pavimentação, capeamento asfáltico de vias urbanas e rurais e obras de edificações públicas, o recurso servirá para o capeamento de, pelo menos, 12 trechos de ruas urbanas. Entre as vias previstas para pavimentação neste projeto estão a 15 de Novembro e Wilma Helena Kunz, no entorno do novo prédio do Senai, no bairro Aviação. "São obras de pavimentação que trarão junto um grande impacto social e na qualidade de vida dos moradores dessas localidades, proporcionando ligação com pavimentações existentes, saneamento e, consequentemente, mais conforto, segurança e economia à circulação e transporte de pessoas e mercadorias", acrescentou a secretária de Planejamento, Deizimara Souza.

Outro projeto que será atendido através do mesmo recurso é a reforma do prédio da antiga sede da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, localizado na esquina da rua Osvaldo Aranha com a Reinaldo Schmaedecke. Datado de 1920, uma das construções mais antigas do centro da cidade deve voltar a abrigar espaços culturais com mini auditório para apresentações artísticas e reuniões. A expectativa é de que as licitações sejam concluídas até o final do ano. "Queremos entregar essas obras para a comunidade em até 180 dias", destacou o prefeito.