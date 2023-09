Lago Fasolo, em Bento Gonçalves, será despoluído

A despoluição do Lago Fasolo, em Bento Gonçalves, teve uma nova etapa nesta semana. Foi assinada a ordem de início para a execução das obras da rede coletora, elevatória de esgoto bruto, linha de recalque e estação de tratamento no Lago. A empresa Bripaza, contratada de forma emergencial pela Aegea/ Corsan, será responsável pelas obras no local. O valor investido será de R$ 1.6 milhão.

A construção será executada em etapas, prevendo aterro, rede coletora e emissário, montagem da elevatória, estação de tratamento de esgoto e parte elétrica. Para a obra será necessária a construção de uma estrada de quatro metros de largura e cerca de 300 m no lago, etapa que já consta com licenciamento ambiental.

A estação terá quatro reservatórios de 20 mil litros cada, atendendo a coleta leste e sul do lago. "Em conjunto com a Aegea pensamos um projeto de grande durabilidade para resistir com o tempo. Será coletada toda essa bacia, procurando além do já mapeado para que 100% do esgoto seja tratado", destaca o proprietário da Bripaza, Gabriel Schwartz.

Com a obra, 104 casas receberão a ligação de esgoto, beneficiando cerca de 300 pessoas. O lago, adquirido na década de 1940, tem uma área de 4,6 hectares, sendo 2,6 hectares de área particular em execução judicial.

Desde 2004, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar a situação da poluição, na área particular. Em 2013, foi definido a Corsan como responsável para prosseguimento na ligação de esgoto das residências. O município auxiliou no levantamento de todos os imóveis que há necessidade de ligação e apresentou para a empresa.

"Esse lago é maravilhoso, um lugar lindo que temos em Bento Gonçalves. Um pulmão que temos na cidade. Uma demanda de mais de 30 anos para que conseguíssemos melhorar toda a localidade. Aqui são inúmeros projetos que a sociedade privada nos apresentou, mas precisamos iniciar com essa despoluição. Essa é a base, o primeiro passo para posteriormente efetuar a revitalização. Vamos despoluir o Lago Fasolo", disse o prefeito, Diogo Siqueira.