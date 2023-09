Caxias do Sul lança linha de crédito para a área turística

Os micro e pequenos empresários com atuação no turismo de Caxias do Sul passam a contar, desde a quinta-feira (21/09), com uma linha especial de crédito para fomento de suas atividades, quer para capital de giro, quer para investimentos na operação. As operações serão contratadas junto às cooperativas Cresol e Sicredi Pioneira, com aval do RS Garanti, no valor de até R$ 200 mil, a juros diferenciados do mercado, com prazo de pagamento de até 120 meses e carência de 12 meses. Outro parceiro é o Sebrae RS, que oferecerá capacitações para os empresários.

A assinatura do termo de criação do Credi Turismo ocorreu no restaurante do Centro de Eventos da Festa Nacional da Uva durante a realização da segunda edição do Café com Turismo, iniciativa da Secretaria Municipal do Turismo para reunir o trade em um encontro de networking e debate de temas relevantes da atividade. "De forma inédita criamos uma linha de crédito específica para o setor turístico. Terá, com certeza, o mesmo sucesso do CredCaxias, gestado no âmbito da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação para micro e pequenos empresários de diferentes segmentos e que já financiou mais de R$ 20 milhões", assegurou o secretário Ricardo Daneluz.

O prefeito Adiló Didomenico ressaltou que o programa se soma às estratégias da administração de apoiar o turismo para que volte a ter protagonismo na economia de Caxias do Sul e da Serra gaúcha. "Em conjunto com outras pastas, especialmente a de Cultura, estão sendo adotadas ações para assegurar a abertura de todos os pontos turísticos da cidade, que perdeu, ao longo dos últimos anos, o seu espaço no turismo regional. É um processo de avanço lento, mas sólido para a retomada da vocação turística. Sobram em Caxias do Sul atributos para alcançarmos este objetivo e promovermos a Serra Gaúcha como um todo", assinalou.