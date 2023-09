UCS planeja ter um campus inteligente em sede de Caxias

O Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS) também poderá ser denominado, em breve, Smart Campus. Projeto criado há alguns meses por um grupo multidisciplinar de professores e pesquisadores da UCS, o Smart Campus UCS avançou para mais uma importante etapa. A partir dessa data até pelo menos os próximos 40 dias, alunos, professores e funcionários estão convidados a participar da construção do projeto, a partir de uma pesquisa que servirá de diagnóstico para identificar demandas desses usuários em relação aos recursos e plataformas tecnológicas

"Com a pesquisa, vamos identificar o que realmente importa para o usuário do campus, reconhecer sua opinião sobre o que lhe satisfaz e o que está faltando em termos de tecnologia, saber como tornar mais eficientes os recursos já disponíveis e o que é preciso para avançar para a próxima etapa", explica o arquiteto Marcelo Benetti Corrêa da Silva. Ele integra a Comissão Smart Campus, instituída pela reitoria e composta ainda por mais seis professores e a pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Neide Pessin.

A ideia de um campus inteligente"está alinhada com a contemporaneidade. Trata-se de um ambiente inovador para criar, testar e analisar soluções para tornar os espaços acadêmicos mais inteligentes, bem como as cidades onde estão inseridos. São exploradas tecnologias que podem melhorar a qualidade de vida da comunidade universitária e seu entorno, tornando-os mais eficientes, sustentáveis e conectados.

A ideia é que o Smart Campus seja uma espécie de laboratório para que prefeituras, startups e programas de Pós-Graduação e Graduação possam testar e desenvolver soluções inovadoras para o campus, como um espaço urbano, para que depois possam ser escaladas para as cidades, estimulando a criação de novas empresas no TecnoUCS, em especial conectadas ao Hub de Cidades Inteligentes. Atualmente, o campus da UCS é a maior área de Caxias do Sul com cobertura wifi aberta e de alta velocidade, o que é um requisito essencial para a conectividade necessária em um Smart Campus, integrado ao bairro Petrópolis.

A comissão criada na UCS para esta finalidade tem trabalhado intensamente para que, em seis meses, os primeiros resultados da pesquisa - que pretende alcançar pelo menos 40% dos usuários do campus - já estejam relacionados com indicadores de infraestrutura e tecnologia de normas internacionais que regem as Cidades Sustentáveis e Cidades Inteligentes, respectivamente. "A pesquisa vai nos mostrar uma fotografia do estágio em que estamos, para encaminharmos as demandas restantes", comenta Benetti.