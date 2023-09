São Leopoldo vai criar centro ao lado do Hospital Centenário

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, assinou o contrato de execução do projeto do novo Centro de Especialidades Multiprofissional Bicentenário, que será erguido dentro do complexo do Hospital Centenário (HC). A prefeitura investirá R$ 19 milhões na execução do projeto com financiamento da Caixa Econômica Federal.

O novo espaço substituirá o Centro Médico Capilé, que funciona em um prédio antigo e não projetado para atendimentos médicos. Vanazzi recordou da dificuldade que a saúde vivia quando reassumiu a prefeitura em 2017. "Visitei postos que se encontravam em situações precárias. Agora fizemos ampliações na Vila Brás, Santa Marta, Paim, Cohab Duque, Vicentina e faremos um novo na Santo Augusto e Vila Nova. São milhões injetados na qualificação da saúde preventiva. Seremos um município referência na saúde tanto pública quanto privada, que irá gerar um novo ciclo de crescimento, pois o avanço ampliará o desenvolvimento econômico ", ressaltou.

A inauguração está prevista para 2024, ano do bicentenário da imigração alemã, que dará nome ao Centro de Especialidades. A obra faz parte de um dos eixos estruturantes do programa Nova Saúde São Léo. Na solenidade, o secretário-geral de Governo Nelson Spolaor apresentou o projeto aos presentes e garantiu que todos ganharão com o novo Centro de Especialidades. "Ele substituirá um prédio alugado por um lugar mais adequado, com condição dos trabalhadores desenvolverem melhor seu trabalho e que a população acesse com mais facilidade. Vamos integrar os processos de saúde", salientou.