Passagem de ônibus em Santa Maria custará R$ 5

A Prefeitura de Santa Maria ajustará o valor da tarifa do transporte coletivo a partir segunda-feira (25). Com o anúncio do fim do subsídio repassado pelo governo federal para o serviço, foi necessária a revisão e a unificação do preço da passagem. Assim, o valor passa a ser de R$ 5,00, tanto aos usuários do serviço do Sistema Integrado Municipal (SIM) que usam os cartões Vale-Transporte e Cidadão, quanto àqueles que fazem o pagamento em dinheiro. Já os estudantes, usuários de Cartão Operário e a passagem integrada seguirão com o valor de 50%, ou seja, de R$ 2,50 por viagem.

O reajuste foi estudado para arcar com o aumento dos insumos para manter a frota operacional, com o menor impacto possível para quem utiliza o serviço. O valor de R$ 6,15 para a tarifa, indicado pelo Conselho Municipal de Transportes, foi negado pelo Executivo Municipal.

"Quando foi possível, nós até reduzimos o valor da tarifa, mas agora é necessário esse reajuste. A partir da notícia do fim do subsídio do governo federal, que era um passivo de cerca de R$ 6,2 milhões, precisamos fazer cálculos e avaliações. E este valor, unificado de R$ 5,00 foi o que conseguimos chegar para garantir a cobertura dos insumos com o menor impacto possível para a população", salienta o prefeito Jorge Pozzobom.Em 2022, o município calculou a tarifa no mês de março e encontrou o valor da tarifa técnica em R$ 5,34. Porém, por determinação do prefeito Jorge Pozzobom, a tarifa foi majorada em R$ 5 para as pessoas que pagariam em dinheiro, e R$ 4,50 para os portadores de Cartões Vale-Transporte e Cidadão, que são emitidos sem custo algum para o usuário.

Em fevereiro de 2023, o prefeito determinou a redução ainda maior da tarifa pública para os cartões Vale-Transporte e Cidadão passando de R$ 4,50 para R$ 4. A redução foi possível em razão do aporte recebido da União Nesse período foram beneficiados aproximadamente 12 milhões de deslocamentos que tiveram parte do custo de sua tarifa pago pelo município, entre os pagantes via vale-transporte e os estudantes, segundo a prefeitura.