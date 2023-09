Trem dos Vales retoma passeios pela região no fim de semana

O Trem dos Vales retorna às atividades no próximo final de semana, sábado (23) e domingo (24). O primeiro trajeto inicia às 9h na Estação Ferroviária de Guaporé com destino à Estação Ferroviária de Muçum. O retorno dos passeios atende a pedidos de agências, passageiros e empreendedores que compõem o trade regional - especialmente os mais atingidos pelas cheias, que visam dar os primeiros passos em direção à continuidade das atividades.

A retomada do turismo impacta diretamente estabelecimentos, como restaurantes, hotéis, pousadas, agências de turismo, dentre outros que são beneficiados direta indiretamente, já que são abastecidos pelos produtores agrícolas, por indústrias de alimentos, prestadores de serviços locais, supermercados e outros setores do comércio. Durante o período em que o trem deixou de circular, parte da equipe envolvida nos passeios uniu esforços para auxiliar, através de doações de recursos e trabalho voluntário, às famílias dos municípios atingidos; enquanto uma segunda parte concentra-se no atendimento aos passageiros que tiveram bilhetes cancelados nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, bem como nos dias 16, 17 e 20, que puderam optar entre o agendamento de um passeio mediante retorno da temporada ou o reembolso integral dos valores pagos.

O projeto Trem dos Vale abrange sete municípios: Estrela, Colinas, Roca Sales, Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados e Guaporé, porém, todo o Vale do Taquari é beneficiado pela iniciativa, considerando ainda que as cidades da região e seus atrativos estão prontos para seguir recebendo visitantes. "A Ferrovia do Trigo, por onde o Trem dos Vales passa, está em pleno funcionamento, recebendo diariamente trens de carga dentro da programação normal de atividades. O trecho entre Guaporé e Muçum está em perfeitas condições para atender o passeio", esclarece o Engenheiro Marlon Ilg, presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

O passeio do Trem dos Vales, com 2h30min de duração pelos 46 quilômetros da ferrovia, é feito pela locomotiva diesel-elétrica G12, de 1957, cuja composição é feita por carros de passageiros (vagões) de formação histórica, todos restaurados e preservados, muitos deles originais das décadas de 1920 e 1930, oriundos de diversas partes do Brasil e do exterior. A locomotiva passa pelos trilhos de Guaporé, Dois Lajeados, Vespasiano Corrêa e Muçum, atravessando 23 túneis e flutuando por 15 viadutos, entre eles, o Viaduto do Exército ou V13, considerado o maior da América do Sul.