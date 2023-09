Nova Petrópolis anuncia Oktoberfest a partir do dia 6, na Rua Coberta

Para celebrar a cultura germânica e as tradições alemãs, a prefeitura de Nova Petrópolis e a Associação de Danças Folclóricas Böhmerland lançaram a Nova Oktoberfest 2023. O evento ocorrerá de 6 a 15 de outubro, na Rua Coberta.

A tradicional festa contará com a apresentação de grupos de dança locais e a presença da Orquestra de Sopros, da Banda Municipal e da Orquestra Jovem de Nova Petrópolis. O Böhmerlandtanzgruppe irá conduzir os jogos germânicos do evento, com o tradicional Chopp em Metro e outras atividades recreativas para animar o público.

"A Nova Oktoberfest surge como uma proposta de evento que valoriza a cultura e as tradições que Nova Petrópolis tanto ostenta. A grande novidade da edição é a realização de toda a programação na Rua Coberta, com uma nova apresentação de estrutura para contemplar também a Praça das Flores", destacou o presidente da Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, Henrique Felipe Lüdke.

Ao representar o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, Martim Wissmann destacou a importância da Nova Oktoberfest no cenário econômico e social da cidade, enfatizando a relevância do evento no calendário municipal de ações na cidade e o papel das atrações do evento no fomento à cultura. As atrações musicais do evento foram apresentadas, com shows de Marcelo Serra, San Marino. O evento contará ainda com a presença de cinco bandinhas típicas de Nova Petrópolis e região.

A festa contará com oito cervejarias, foodtrucks e espaço para brinquedos infláveis. A programação do evento contemplará a Pernada Esportiva - evento beneficente em prol do Hospital Nova Petrópolis e Bombeiros Voluntários, e a Caminhada da Oktober - os participantes irão desbravar os principais pontos da Linha Imperial em um trajeto regado de chopp e diversão. Pelas redes sociais do evento (@novaoktoberfest) é possível conferir a programação completa.