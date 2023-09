Empresas de Gramado aumentam venda de chocolates com IG e Selo de Procedência

Quatro meses após receberem o Selo de Procedência para Chocolate Artesanal e conquistarem o Selo de Identificação Geográfica (IG) de origem, os chocolateiros de Gramado comemoram o aumento de, aproximadamente, 10% nas vendas de junho a agosto, se comparado ao mesmo período de 2022. Atualmente, Gramado possui 28 indústrias de chocolates. As marcas Prawer, Miroh, Lugano, Caracol/Planalto, Chocolate Gramadense e Chocolataria Gramado são certificadas e habilitadas para revender o produto com a marca.

De acordo com o presidente da Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco), Fabiano Contini, a excelência na produção e o sabor diferenciado do produto final têm sido importantes atrativos para o consumidor. "As pessoas estão cada vez mais exigentes, e buscam qualidade. As certificações vieram para validar a excelência dos nossos chocolates".

Para receber o IG de Origem e o Selo de Chocolate Artesanal, os chocolateiros passaram por implementação e manutenção dos processos de melhoria das empresas e dos produtos fabricados. Os chocolateiros certificados cumpriram todos os requisitos da rigorosa auditoria técnica, que contemplou etapas obrigatórias junto à Anvisa. "Foram trabalhados pontos de qualidade essenciais que avaliaram a produção para que o produto se enquadrasse como 'Chocolate Artesanal de Gramado', determinando uma fórmula padrão para uso", recorda o presidente, que complementou. "A partir daí, as marcas aprimoram seus processos, personalizando suas receitas".

Dentro do criterioso processo, três requisitos se destacam: a fabricação da massa dentro do município, a proibição do uso de gorduras hidrogenadas e conter 25 % teores de cacau para chocolate branco, 35% para chocolate ao leite, de 42% a 55% para meio amargo e acima de 55% para amargo. O presidente da Achoco salienta, ainda, que, anteriormente, muitas pessoas acreditavam que todo chocolate comprado na cidade era produzido em Gramado. "Estavam comprando 'gato por lebre', pois algumas empresas apenas derretem e moldam seus produtos aqui, com matéria-prima de outras marcas", diz.