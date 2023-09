Tanque oval para armazenar vinho é novidade na Serra

É da Serra gaúcha a primeira empresa do Sul do Brasil a produzir tanques de concreto em formato oval e em esfera para a indústria vinícola. A UOVO nasce em Bento Gonçalves com a proposta de ser uma alternativa para empreendimentos do setor, que buscam processos de elaboração especiais, com os benefícios que o formato e o material utilizado na fabricação proporcionam à bebida. Para tirar a UOVO da casca foram investidos cerca de R$ 500 mil.

Com opções de tanques para vinhos tintos com capacidade para 1,2 mil litros (oval) e 1,5 mil litros (esfera), a novidade será apresentada oficialmente durante a ProWine, entre os dias 3 e 5 de outubro, em São Paulo (SP). Antes, a empresa lançará o produto para enólogos e empresários do setor, em evento fechado, que será realizado em Bento Gonçalves.

O tanque de concreto sem cantos e bordas faz com que o vinho se movimente de forma constante no interior oval do recipiente, sem sofrer interferência externa em processos como a remontagem - que é o trabalho de homogeneizar as fases sólida e líquida da bebida - e pouco contato com o oxigênio. Outros benefícios são a temperatura constante e natural e a porosidade do material, que proporciona a micro-oxigenação lenta e gradual, além da facilidade de limpeza e durabilidade dos tanques.

Uma das características dos tanques ovalares é o acabamento em tinta mineral, justamente o que garante a porosidade e a troca lenta e gradual de oxigênio com a parte externa, como explica o diretor técnico da UOVO, Adelar Luiz Silvestro. "O concreto e a tinta mineral proporcionam aos vinhos uma neutralidade e uma facilidade na manutenção, na limpeza e outros benefícios que já são comprovados pela indústria vinícola no mundo todo. A tinta à base de cera de carnaúba propicia essa porosidade, que ajuda na micro-oxigenação, que é muito importante no processo de elaboração dos vinhos", detalha Silvestro.

A diretora da UOVO, Paula Grazia Reginato, cita como vantagens da empresa a proximidade geográfica com a principal região vitivinícola do país, o pós-venda e o valor final, que deverá ficar abaixo dos concorrentes importados. A executiva revela ainda que os estudos de desenvolvimento da UOVO tiveram início em 2021. "É um projeto que ganha vida agora depois de um período de testes para identificar melhorias, estudar o mercado e apresentar um produto que tem como objetivo ser uma ótima alternativa para as vinícolas. O setor vinícola está sempre em busca do equilíbrio entre o tradicional e o moderno, e os tanques de concreto neste formato são uma ferramenta a mais neste processo de evolução constante", destaca.

O primeiro vinho elaborado nos tanques é um Merlot safra 2022 da Vistamontes, de Bento Gonçalves. O vinho ficou armazenado por nove meses nos ovos de concreto. De acordo com o enólogo da empresa, Anderson De Césaro, o concreto trouxe uma mineralidade especial ao vinho, e que a micro-oxigenação preserva o caráter frutado do vinho, deixando-o limpo e íntegro tanto no visual como no paladar.