Garibaldi promove Festival da Primavera no sábado

A estação mais florida do ano será celebrada em Garibaldi em um evento que terá como palco um dos prédios históricos mais importantes do município da Serra Gaúcha. A 2ª edição do Festival da Primavera será realizada no dia 23 de setembro, no Museu Municipal (rua Carlos Barbosa, 77), das 11h às 18h.

Durante todo o dia, atrações artísticas e culturais irão movimentar o município. Grupos de diferentes estilos musicais irão embalar moradores e visitantes. Entre os destaques estão Banda Blackie; Gaita e Alegria, com Maicol Villa; Coral Canarinhos; Lela Rosanelli Dani Ravizzoni e Orquestra Jovem de Garibaldi. Haverá também um espetáculo de dança, com RE-Florescer: Expressão Escola de Dança.

Na sala de entrada do Museu Municipal, o público poderá conferir a pintura de obras ao vivo com os artistas plásticos Ana Caroline Becker, Beatriz Berto, Janice Maria Fin e Jorge Aresi. Já no pátio, haverá mostra e comercialização de orquídeas (Associação dos Orquidófilos de Garibaldi) e de bonsais (atelier de Fernando Fava). O evento contará ainda com opções gastronômicas e a sede da Associação dos Artesãos de Garibaldi, junto ao Museu, estará aberta para quem desejar comprar lembranças da cidade. "Será um momento para garibaldenses e visitantes confraternizarem, aproveitando o melhor da nossa cidade em um local repleto de história e de cultura", destaca o prefeito Sérgio Chesini.