Santa Rosa fará mapeamento com uso de inteligência artificial

A prefeitura de Santa Rosa contratou um serviço de mapeamento do espaço urbano por meio de inteligência artificial (IA). É primeira cidade do Rio Grande do Sul a utilizar esta tecnologia, que já foi experimentada em outras regiões do país e mostrou importantes resultados para melhorar a qualidade de vida da população.

O estudo é realizado através de um veículo equipado com câmera de alta resolução, sensores especiais e IA. O objetivo é fazer o reconhecimento e mapeamento das necessidades de manutenção de 100% das vidas do município, como buracos em ruas e avenidas, falta de sinalização vertical ou horizontal, lixo em locais irregulares, entulho nas calçadas, tampas de bueiro quebradas, entre outros problemas que possam existir no município.

A solução contribui para o conceito de smart cities (cidades inteligentes) e traz mais funcionalidade para a gestão pública, que consegue direcionar esforços de maneira mais assertiva, além de auxiliar para a melhoria de vida dos cidadãos. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia, Odaylson Eder, destaca que o governo tem buscado novas tecnologias para implementar melhorias na infraestrutura de Santa Rosa, "Esta é uma nova ferramenta que vai nos permitir mapear 100% das ruas da nossa cidade, com dados sobre buracos, deficiências das vias, entre outros parâmetros de análise. Uma iniciativa fantástica que vai facilitar o trabalho da gestão na implementação de obras e ações para avançarmos ainda mais", disse o secretário, ao falar sobre o serviço.

Acoplada em um automóvel, a inteligência artificial irá auxiliar na identificação de problemas em diversas áreas, além de guiar a gestão nas ações de governo que devem ser priorizadas para a solução. A empresa Mapzer foi contratada e o projeto agora está em fase de implementação no município. O serviço foi contratado por um ano. Ao todo, vão ser investidos R$ 271.5 mil para realização deste serviço.

Até o momento, o Centro de Santa Rosa é o local que apresenta o maior índice de incidências registradas pelo equipamento, mais de 540 (entre os 27 parâmetros observados), conforme o levantamento feito até então. As imagens coletadas vão ser disponibilizadas para cada secretária correspondente, conforme a necessidade do serviços. A ideia é que se criem alternativas para solucionar problemas que possam surgir nos mais diversos pontos da cidade de forma mais célere possível, segundo a prefeitura.