Canoas e consórcio assinam contrato de PPP da iluminação pública

Na manhã desta segunda-feira (18), a Prefeitura de Canoas e a IP Canoas Concessionária Iluminação Pública S.A. assinaram o contrato da parceria público-privada (PPP) de iluminação pública da cidade. Com o ato, a empresa dará início às etapas a serem cumpridas durante os 24 anos da concessão, como os processos de Plano de Operação e Manutenção e a instalação do Centro de Controle e Operação.

O valor total do contrato é de R$ 137.3 milhões, sendo a contraprestação mensal máxima de R$ 486.7 mil, ou seja, 63,10% de desconto ofertado pelo vencedor. O leilão da PPP foi realizado no dia 16 de maio, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. O vencedor foi o Consórcio IP Canoas, composto pelas empresas Fortnort, GCE S.A, Seven Engenharia e Consultoria, RH Engenharia, Henerge, STE e Expresso Charqueadas.

Em sua fala, o prefeito Jairo Jorge destacou ser um defensor do modelo das PPPs, que agregam às gestões municipais. "Não estamos falando apenas de melhorar a iluminação da cidade, mas em tornar Canoas uma cidade inteligente, que vai beneficiar todas as áreas, segurança, mobilidade, transporte, economia e a capacidade de comunicação. Esperamos que possamos estar entregando essas melhorias até julho do ano que vem", ressaltou.

O projeto promoverá a modernização, eficientização, expansão, operação e a manutenção da rede municipal de iluminação pública em Canoas, através da troca de luminárias por tecnologia LED, entre outros serviços. Serão desenvolvidos e implantados projetos de iluminação cênica em 14 locais já escolhidos pela Prefeitura, com destaque para prédios históricos e pontos turísticos. Também haverá a implementação de um sistema de iluminação especial em praças e parques. A expectativa da prefeitura é ter um redução de 54% nos gastos do município com iluminação pública ao longo do período.

Uma das inovações da PPP de iluminação pública de Canoas é o sistema de telegestão em 100% dos pontos de iluminação pública, com o monitoramento por meio de um Centro de Controle e Operação (CCO). A ferramenta possibilitará maior celeridade e qualidade nos serviços prestados aos canoenses, organizando e agilizando a resolução dos problemas de iluminação, como a troca de lâmpadas queimadas nos bairros da cidade.