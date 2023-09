Bento Gonçalves prepara nova edição do Festival de Balonismo

A 5ª edição do Festival de Balonismo está se aproximando e promete, uma vez mais, encantar a comunidade de Bento Gonçakves. O evento ocorre pelo quinto ano consecutivo no município e acontece de 29 de setembro e a 1º de outubro, na Fundaparque.

Na edição deste ano serão 14 balões participando do evento, com três especiais que prometem encantar as crianças. Haverá também dois voos saindo de bairros do município, no São Roque e Santa Helena. A programação completa do evento inclui shows das bandas Maskavo e Reação em Cadeia, Claus e Vanessa, Serginho Moah, Cinnamon Jazz, Pura Curtição, Vitor Henrique e Gabriel, Dj Alex Assis, Pampaneja e Pepper Pop.

O diretor-executivo da Federação Gaúcha de Balonismo, Ricardo Lima, comentou sobre a expectativa do evento. "Para mim é uma honra estar em mais uma edição, e é muito gratificante fazer um primeiro evento e ele se perdurar. O festival de Bento é considerado um dos melhores do Brasil, principalmente em relação à receptividade dos pilotos. Os locais onde decolamos e pousamos nos recebem muito bem. Todo piloto quer participar desse festival. Estamos cuidando de todos os detalhes para que todos os visitantes sejam muito bem recebidos".

O secretário de Turismo, Davi Da Rold, também comentou acerca da realização do festival. "A expectativa está bem grande para mais um grande festival, com atrações que prometem brilhar os olhos da comunidade. Sabemos que serão dias especiais, com os balões deixando o céu ainda mais bonito. Alguns dos melhores pilotos estarão aqui na cidade para proporcionar momentos únicos de muita diversão. Além disso, haverá grandes shows musicais na Fundaparque", afirmou.