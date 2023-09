Bento Gonçalves e Aegea assinam aditivo contratual

A Corsan, por meio da controladora Aegea, assinou nesta segunda-feira (18) com a prefeitura de Bento Gonçalves o aditivo contratual que adequa a prestação de serviços de saneamento básico na cidade às exigências do Marco Legal do Saneamento Básico. Com a formalização do contrato de concessão, o prefeito Diogo Siqueira garante ao município o aporte de investimentos necessários para o cumprimento da universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário até 2033, obrigação municipal definida por lei.

O contrato inclui, além da extensão do prazo da prestação de serviços da Corsan até 2062, metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. Bento Gonçalves tem o desafio de sair de 1% para 90% em cobertura de serviços de esgotamento sanitário, cumprindo o que determina a legislação do setor.

Segundo o diretor de Relações Institucionais da Aegea no RS, Fabiano Dallazen, o investimento previsto no município é estimado em R$ 252 milhões até 2033. "Os valores integram o programa de universalização de serviços da Corsan, que, sob administração do Consórcio Aegea, deve aportar R$ 15 bilhões para qualificação da infraestrutura de abastecimento de água e expansão do sistema de esgotamento sanitário em 317 municípios gaúchos na próxima década", afirma.

"Fomos um dos municípios defensores da privatização. Sabemos da importância e da grandiosidade da Aegea e por isso temos a certeza de que temos uma grande parceria. A prova disso é a solução que a empresa deu em tão pouco tempo para o Lago Fasolo, uma demanda que o município tinha há 30 anos e que finalmente saiu do papel e em um tempo tão rápido", avaliou o prefeito.