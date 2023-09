Lagoa Joaquina Bier, em Gramado, vai receber obras de revitalização

O Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado, será requalificado por meio de um concurso público nacional de arquitetura. O certame é promovido pela prefeitura de Gramado, com organização do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul (IAB/RS). A iniciativa conta com atuação das secretarias de Planejamento, do Meio Ambiente e da Cultura.

O prefeito Nestor Tissot ressaltou que a decisão de mover o espetáculo Nativitaten para outro local, a fim de entregar o Lago à comunidade, também vai de encontro a proposta do concurso de requalificação. "Foi uma mudança que possibilitou que a população e os visitantes aproveitem o Lago Joaquina durante todo o ano. Com essa revitalização, vamos oferecer um parque público ainda mais aconchegante e adequado", afirmou.

O edital do concurso está previsto para ser lançado em meados de outubro, indicando todos os prazos e processos que os competidores deverão realizar. A expectativa é que eu janeiro de 2024 já se tenha o resultado do vencedor do concurso.

"O lago será devolvido à comunidade, o concurso de requalificação está sendo feito para isso, com objetivo de melhorar o aspecto do lago e fazer dele um espaço ainda maior de integração, de convivência da nossa comunidade e, além disso, um espaço para que a gente possa trabalhar a cultura e a economia criativa de Gramado", enfatiza Ricardo Bertolucci, secretário municipal da Cultura.

Vale ressaltar também que o processo de despoluição do Lago vai ocorrer de forma paralela. "Já iniciamos esse trabalho com estudos, dados técnicos e atuação de profissionais da área ambiental para garantir que a revitalização contemple todos os aspectos", contou a secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira.