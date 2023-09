Trecho entre as cidades de Tabaí e Novo Cabrais da RSC-287 recebe mais nove controladores de velocidade

Estão em operação nove controladores de velocidade - sendo sete radares e duas lombadas eletrônicas - instalados na RSC-287, entre Tabaí e Novo Cabrais. A informação é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), órgão responsável pela operação, controle e emissão de multas, que validou esta semana os equipamentos instalados pela Concessionária Rota de Santa Maria, que administra o trecho da rodovia

No caso das duas lombadas -instaladas nos trechos urbanos de Tabaí e Novo Cabrais - a velocidade máxima é de 50km/h. Já nos controladores de velocidade - instalados em trechos de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz e Candelária - o limite varia entre 60 e 80km/h a a depender do trecho.

De acordo com o gerente de Operações e Conservação da Rota de Santa Maria, Ricardo Abreu, os equipamentos estão instalados em pontos que passaram por análises detalhadas e estudos estatísticos, onde foi identificada a necessidade crucial de implementar soluções de segurança viária para reduzir os índices de acidentes na rodovia. "Estamos falando da estrada estadual mais movimentada da região central do Estado e por isso todo investimento em segurança se faz necessário. Nossa prioridade absoluta é garantir a segurança de todos que utilizam a RSC-287 e os radares de velocidade são uma medida essencial para coibir o comportamento imprudente no trânsito, reduzindo a incidência de acidentes e, consequentemente, salvando vidas", afirma.