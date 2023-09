Iniciadas as obras para melhorias no Parcão, em São Borja

Foram iniciadas as obras no Parque Esportivo General Vargas, o Parcão, em São Borja. Conforme projeto aprovado pelo Programa Avançar no Turismo, do governo do Estado com contrapartida do município, serão investidos R$ 1.069 milhão para execução de melhorias na estrutura do local.

Está prevista a construção de novos passeios, banheiros e playground para a recreação infantil. Além da recuperação da pista de skate e quadras poliesportivas, bem como da quadra de vôlei, da área de banho e das arquibancadas. Um novo sistema de tratamento de efluentes também será implementado, além de novas instalações elétricas, mobiliário urbano como bancos e lixeiras e ainda, a melhoria da academia ao ar livre.

Conforme afirma o prefeito Eduardo Bonotto, as obras qualificarão a estrutura do espaço central que é utilizado de forma recorrente pela comunidade. "Inúmeras pessoas circulam todos os dias pelo Parcão e as melhorias que estarão sendo feitas nas próximas semanas irão trazer mais qualidade, segurança e bem-estar a todos que utilizam do espaço, seja para prática de atividades físicas, integração social, recreação infantil ou como local para atividades culturais e artísticas", ressalta Bonotto.