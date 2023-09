Santa Maria inaugura espaço da Sala do Empreendedor

A prefeitura de Santa Maria, em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizou, na sexta-feira (15), a solenidade de inauguração da Sala do Empreendedor, na rua André Marques, nº 820, 10º andar. O local visa facilitar os processos de abertura, regularização e baixa de empresas, bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI), como emissão de nota fiscal, acesso a crédito e orientação empresarial.

No local, os empreendedores podem contar com o apoio de um agente de negócios para realizar todos os procedimentos necessários de forma rápida e simples. Também será possível receber orientação sobre como abrir ou regularizar uma empresa, e também como melhorar a gestão dos negócios. "Quando falo que aqui é a Sala do Empreendedor, mas lá dentro o ambiente é Avança Santa Maria, é porque é um local de ambiente, tal como as pessoas querem. Um ambiente bom, em que possam se sentir à vontade e receber consultoria para se desenvolverem", declarou o prefeito Jorge Pozzobom, durante a solenidade.

Entre os serviços que são oferecidos, estão orientação sobre a abertura e a formalização de empresas; assessoria para o desenvolvimento de planos de negócios; acesso a linhas de crédito e financiamento; capacitação e treinamento para empreendedores; e divulgação de oportunidades de negócios. A maioria dos serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor é gratuita.

"A Sala também inaugura uma nova forma de a administração pública tratar essas questões que envolvem licenciamento, com agentes aptos a realizar consultorias, indo além da cultura cadastral e cartorial. Entendemos que isso contribuirá para o desenvolvimento econômico do município", afirmou o secretário de Licenciamento e Desburocratização, Pietro Júnior.

A Sala do Empreendedor atende pelo telefone (55) 99155-3086 (WhatsApp). O horário de atendimento é das 8h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira.