Santa Cruz do Sul e IFSul debatem instalação de campus na cidade

A disponibilização de uma área de terras adequada para a construção de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), em Santa Cruz do Sul, foi debatida no gabinete da prefeita Helena Hermany na semana passada. Uma comitiva do IFSul apresentou à prefeita e a servidores públicos municipais algumas predefinições importantes para que o município esteja apto a participar da chamada pública que irá escolher as cidades a serem contempladas com novos campis da Instituição.

No encontro, o reitor do IFSul, Flávio Nunes, destacou que o momento político atual é oportuno para a expansão dos institutos federais e que Santa Cruz do Sul tem grandes potenciais para receber este tipo de instituição de ensino, devido à sua "localização e condição socioeconômica privilegiada", como também pela "mobilização conjunta dos poderes Executivo e Legislativo", que vêm unindo forças. Nunes avaliou, ainda, que um campus do IFSul na cidade poderá trazer impactos positivos no desenvolvimento regional, ao possibilitar que mais pessoas tenham acesso a uma educação gratuita e de qualidade.

Se Santa Cruz do Sul vier a ser contemplado, receberá um campus padrão, com 70 docentes, 45 técnico-administrativos e capacidade de atender até 1,2 mil alunos. No município, o intuito é priorizar formações de nível técnico e superior com viés tecnológico. A prefeita explicou, no entanto, que a comunidade deverá ser ouvida para que a definição dos cursos seja feita de forma a atender às demandas profissionais da região.

Em Brasília, no mês passado, a prefeita Helena Hermany se reuniu com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), Getúlio Marques Ferreira, demonstrando interesse na instalação de um instituto federal de educação profissional e tecnológica em Santa Cruz do Sul. Durante a audiência, Helena destacou que a demanda é fruto de mobilização regional, envolvendo prefeitos, entidades de classe e comunidades dos municípios vizinhos. Na mesma data, uma audiência pública sobre o tema foi realizada na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, proposta pelo vereador Alberto, que é um dos defensores da causa.