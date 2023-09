São José do Norte lança guia para mostrar potenciais investimentos

Com o objetivo de desenvolver a economia do município, atrair investidores e impulsionar o empreendedorismo, foi lançado o guia "São José do Norte, Um lugar para investir, Bons Ventos Sopram em São José Norte". A promoção é da Sala do Empreendedor, juntamente com o Executivo municipal, e conta com o apoio do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae RS. A solenidade aconteceu na Casarão do Saber, com a presença de autoridades municipais, empreendedores e entidades locais.

A consultora do Sebrae RS, jornalista Anelise Zanoni, responsável pela elaboração do guia, aponta que ele é uma importante ferramenta para evidenciar as potencialidades nortenses a potenciais investidores. "O material é voltado a empresas e empreendedores e visa incentivar o crescimento e desenvolvimento de São José do Norte. É um portfólio indicado para ser usado em reuniões de negócios, ou seja, uma forma de apresentação com foco no investimento", explica.

Entre as potencialidades apresentadas no guia, destacam-se a vocação para a energia eólica, as oportunidades ligadas ao mar e à lagoa, o desenvolvimento portuário e o desenvolvimento turístico. A prefeita Fabiany Zogbi Roig, que acompanhou o passo a passo e contribuiu pessoalmente com a construção do guia, conclui que a entrega do material complementa o Plano de Desenvolvimento Econômico, já aplicado no município. "De nada adianta atrair investimento se não for voltado ao crescimento do município. Acreditamos que São José do Norte tem condições de receber todo e qualquer investimento sustentável", completou a prefeita.