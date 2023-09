Lajeado abre centro para apoio aos atingidos por enxurrada

A prefeitura de Lajeado abriu, na sexta-feira (15), o Centro Especial de Apoio aos Atingidos pelas Cheias (Ceapac) para auxiliar moradores do município neste período de reconstrução após a enchente dos dias 4 e 5 de setembro. O espaço está localizado na avenida Benjamin Constant, 420, Centro, na sala do antigo restaurante Caixeiral. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h.

A partir de agora, conforme a titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, Céci Maria Rodrigues Gerlach, as pessoas atingidas que necessitarem de algum tipo de serviço deverão se encaminhar para o Ceapac. "É uma forma de o município auxiliar esclarecendo todos os serviços disponíveis, como recursos, habitação e reconstrução, mas também uma forma de fazer um levantamento das principais necessidades daqueles que foram atingidos. As pessoas realizam um cadastro e apresentam todas as necessidades. Basta ir ao Centro, retirar uma senha e aguardar atendimento", explica a secretária.

Com a criação do Ceapac, os cadastros para atingidos passam a ser realizados exclusivamente neste local. O abrigo do Parque do Imigrante segue atendendo apenas os desabrigados, com oferta de alimentação e demais necessidades. Nesta sexta-feira, cerca de 183 pessoas de 76 famílias seguiam no abrigo, que o único que se mantém em funcionamento. Os demais abrigos já encerraram suas atividades.

No local, serão oferecidos serviços para quem precisar de auxílio com o Cadastro Único, Aluguel Social, Programa Volta por Cima (do governo do Estado), Registro Civil e busca por itens para reconstrução de residências, além de auxílio com a questão do saque calamidade do FGTS.

Para pessoas não atingidas pelas cheias, os demais serviços de assistência social (CRAS, CREAS, Centro Vestir&Ser e outros) seguem atendendo com equipe reduzida em razão da priorização, neste momento, do atendimento aos atingidos pelas cheias. Estas não devem buscar o Ceapac e devem seguir buscando atendimento nas suas unidades.