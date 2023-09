Mão de obra prisional ajuda a fabricar casinhas de cachorro em Caxias

Os animais abrigados no Canil Municipal de Caxias do Sul estão sendo beneficiados por meio de uma parceria entre a administração e a 7ª Delegacia Penitenciária Regional. A doação de materiais de construção permitiu que um grupo de apenados da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (PECS), que fica na localidade de Apanhador, fabrique casinhas para os cães.

O segundo lote, com 11 unidades finalizadas, foi entregue na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, junto à Maesa, no fim da semana passada. No primeiro lote foram 13 peças. A pasta municipal é a responsável pelo Canil, que atualmente abriga cerca de 400 cachorros.

Pelo menos 20 detentos atuam na fabricação e pintura das casinhas de madeira. Algumas delas são forradas com caixas de leite esterilizadas para garantir maior conforto térmico aos animais. A parceria foi encaminhada pelo coordenador do Banco de Alimentos, Alzani Pioner.

Na penitenciária, além dessa ação de marcenaria, há atividades de malharia e costura e o cultivo de uma horta, com fornecimento de hortaliças para o Banco de Alimentos. Além do benefício do trabalho, os dirigentes penitenciários ressaltam o envolvimento com os projetos, refletindo no comportamento dos detentos. Cada preso reduz um dia da pena a cada três dias trabalhados. Desde a semana passada, o Presídio Estadual de Canela, vinculado à Delegacia Regional de Caxias, que fabrica objetos em madeira, passou a produzir camas, as quais serão doadas para famílias atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari.